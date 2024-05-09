«Формула мира президента Владимира Зеленского: конкретный путь к стабильному миру»: колонка посла Украины в Баку Юрия Гусева

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«Формула мира – универсальная, и после Украины она может быть базой

для преодоления других военных конфликтов и глобальных проблем»

президент Украины Владимир Зеленский

15 июня 2024 года может стать переломным моментом в истории международных отношений в целом и в формировании мировой архитектуры безопасности в частности. Именно в этот период в швейцарском Бюргенштоке состоится первый Глобальный саммит мира для Украины – беспрецедентное мероприятие, направленное на практическую реализацию инициативы президента Украины Владимира Зеленского «Формула мира».

Формула мира – это десять всеобъемлющих пунктов, которые дают четкое понимание того, как человечество должно реагировать на современные вызовы и угрозы, в том числе военного характера. Эти десять пунктов не только об устойчивом и справедливом мире в Украине. Они – о глобальной безопасности, что делает невозможным применение силы против суверенитета и территориальной целостности любого государства. В первую очередь, Украины…

Эта инициатива украинского президента может стать шансом для человечества избежать ошибок прошлого и рассчитывать на спокойное и мирное будущее. Если мы не воспользуемся этим шансом, это значит, что человечество в очередной раз дало ввести себя в заблуждение. Мы не должны ждать, давая нарушителям глобального миропорядка возможность нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальной дестабилизации. Именно сейчас настало время, чтобы остановить разрушительную войну против свободного и цивилизованного мира.

Каждый из нас должен спросить себя: «А что я могу сделать для того, чтобы жить под мирным небом, не омраченным ракетами и снарядами, ходить по земле, не загрязненной минами и боеприпасами, дышать воздухом, наполненным жизнью, а не смертью?» И если ты думаешь, что освободительная война Украины — это что-то далекое и тебя не касается… ты ошибаешься. Ведь сегодня враг терзает украинскую землю, а завтра, возможно, посягнет и на твою.

Именно для того, чтобы этого не допустить, Украина приглашает лидеров государств принять участие в Глобальном саммите мира, а весь мир присоединиться к реализации Формулы мира Владимира Зеленского. Рассчитываем на то, что Азербайджан, который, как никто другой, хорошо знает цену мира, а также все наши стратегические партнеры и союзники, поддержат Украину в этом важнейшем для совместного будущего вопросе.

Радиационная и ядерная безопасность. Любые формы ядерного шантажа должны быть прекращены. Все государства должны воздерживаться от всех форм ядерных угроз, четко взять на себя обязательство не применять ядерное оружие и не ставить под угрозу безопасность ядерных объектов. МАГАТЭ должно играть ведущую роль в поддержании ядерной безопасности и внедрении гарантий на гражданских ядерных объектах. Этот пункт может быть актуален и для Азербайджана, который совместно с МАГАТЭ работает над изучением возможности применения ядерных технологий для решения одной из важнейших задач – в сфере борьбы с минной угрозой.

Кроме того, Азербайджан как государство, которое в ноябре 2024 года проведет у себя COP29, способствуя привлечению ресурсов для мирного использования ядерных технологий в сфере борьбы с изменением климата, будет уделять приоритетное внимание фактору ядерной безопасности.

Продовольственная безопасность. Война против Украины негативно влияет на продовольственную безопасность по всему миру. Украина – один из важнейших мировых рынков экспорта зерна и сельскохозяйственной продукции. Миллионы людей сталкиваются с голодом или непосредственным риском голода, а также испытывают острую продовольственную опасность в нескольких регионах мира из-за войны. Вопрос продовольственной безопасности должен быть лишен вооруженной составляющей. Любые действия, отрицательно влияющие на производство и снабжение продовольствием, создают глобальные риски. Азербайджан как один из лидеров Движения неприсоединения может играть ведущую роль в реализации гуманитарной инициативы Украины Grain from Ukraine – программы, в рамках которой страны-партнеры и доноры частного сектора поставляют украинское зерно в страны Африки и Азии, которые сталкиваются с проблемами недоедания и голода.

Энергетическая безопасность. Энергетические объекты входят в состав критической инфраструктуры любой страны. Атаки на энергетические объекты, особенно в зимний период, и использование холода как оружия превратились в региональную и международную угрозу, что негативно влияет на мировую ценовую конъюнктуру основных энергоносителей и электроэнергии в целом. Украина ценит, что Азербайджан, понимая недопустимость такой террористической политики, активно принимает участие в усилении энергетической безопасности украинского государства, выделяя для этих целей миллионы долларов США.

Освобождение пленных и депортированных лиц. Уменьшение страданий заключенных и депортированных лиц – безусловный приоритет международного права и должно быть в центре внимания международных учреждений и национальных органов власти. Тысячи украинских пленных, в том числе гражданских лиц, принудительно содержатся на временно оккупированных территориях Украины и России. Все они должны быть немедленно освобождены. Азербайджан, имея высокий авторитет, мог бы приобщиться к этому процессу, в частности путем участия в Международной коалиции Bring Kids Back UA.

Восстановление территориальной целостности Украины. Все страны должны в своих международных отношениях воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или независимости любого государства. Восстановление мирового порядка и обеспечение всеобщего уважения к Уставу ООН возможно только путем восстановления территориальной целостности государства в его международно-признанных границах. Это залог восстановления уважения к Уставу ООН и выполнения его целей и принципов. Этот пункт особенно актуален и для Азербайджана, который смог решить важнейший вопрос в его современной истории – восстановление своего суверенитета и территориальной целостности.

Вывод российских войск и прекращение боевых действий. Невозможно восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины, пока российские войска остаются на ее территории. Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно-признанных границ и прекратить боевые действия.

Восстановление справедливости. Ответственность за тяжкие международно-правовые преступления, совершенные на территории Украины, должна быть обеспечена путем надлежащего, справедливого и независимого расследования и судебного преследования на национальном или международном уровнях. Правосудие должно быть обеспечено для всех жертв с целью предотвращения будущих преступлений. Россия должна быть привлечена к ответственности за все нарушения международного права в Украине или против нее, включая агрессию, которой нарушен Устав Организации Объединенных Наций, а также за любые нарушения международного гуманитарного права и международного права прав человека.

Экологическая безопасность. Война против Украины нанесла масштабный экологический ущерб, что привело к беспрецедентному загрязнению, разрушению экосистем и физическому уничтожению биологических видов как на территории Украины, так и в масштабах всего региона и мира. Должны быть приняты совместные меры по восстановлению окружающей природной среды Украины, в частности рекультивации и разминирования земель, возрождение уничтоженных лесов и заповедников, создание новых национальных парков и природоохранных зон, очистка рек, озер и морских вод и т.д. Ценим, что Азербайджан, который по собственному опыту знает все ужасы заминированных территорий, помогает Украине в разминировании ее земель.

Недопущение эскалации войны и повторения агрессии. Независимая, суверенная, демократическая и сильная Украина и ее безопасность жизненно важны для стабильности мира. От безопасности Украины зависит ядерная, продовольственная, экологическая безопасность, а также стабильные мировые экономические отношения. Для предотвращения эскалации войны или повторения агрессии Украине должны быть предоставлены четкие и обязательные обязательства и гарантии безопасности.

Подтверждение окончания войны. Это было бы четким сигналом о том, что ни один потенциальный агрессор, независимо от континента, размера, численности или военной силы, не сможет силой навязать свою волю другому государству. Необходимо создать новые механизмы, эффективно обеспечивающие соблюдение принципов и норм международного права на основе многосторонности и справедливого представительства.

Сегодня человечество стоит перед дилеммой: либо мобилизовать все свои усилия и дать отпор агрессору, либо, закрыв глаза, дать возможность отдельным странам разломать глобальный миропорядок, сформировавшийся после Второй мировой войны ценой десятков миллионов жизней и сотен миллионов разрушенных судеб. Время для выбора настало.

Глобальные вызовы безопасности в мире после начала войны в Украине только обостряются и если человечество серьезно настроено на восстановление мира не только в Украине, но и во всем мире, то нужно не молчать, а действовать. Голос каждого государства сегодня чрезвычайно важен. Украина рассчитывает на то, что на швейцарском Саммите мира свое слово скажут как можно больше лидеров государств, мечтающих о светлом будущем своих народов и мире в целом.

Должны сделать все возможное, чтобы этот Саммит стал тем историческим указателем для человечества, который предложит конкретный и реалистичный путь к миру.

Новоназначенный посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев