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Эрдоган: Политика Европы по Газе пошатнула веру в европейские ценности

Эрдоган: Политика Европы по Газе пошатнула веру в европейские ценности

Политика, проводимая Европой в отношении урегулирования кризиса в секторе Газа, пошатнула веру в европейские ценности. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

«Политика, проводимая некоторыми европейскими институтами и странами в контексте кризиса в Газе пошатнула веру в европейские ценности. До тех пор пока кризисы, конфликты и войны, затрагивающие Европу и нашу общую географию, остаются неразрешенными, сомнение в этих ценностях будет только расти», – говорится в послании Эрдогана.

По его мнению, в нынешней геополитической конъюнктуре «крайне важно, чтобы Евросоюз проводил политику инклюзивности, сотрудничества и справедливости как в рамках широкой европейской географии, так и в Средиземноморском бассейне».

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