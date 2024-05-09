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Путин: Россия способна производить наземные роботизированные комплексы для их использования в боях

Путин: Россия способна производить наземные роботизированные комплексы для их использования в боях

Россия способна наладить производство наземных роботизированных комплексов для их использования в ходе боевых действий, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими, состоявшейся после церемонии инаугурации главы государства 7 мая. По словам президента, в стране уже есть собственные наработки таких платформ, сообщает ТАСС.

Путин также рассказал о применении на поле боя FPV-дронов, отметил высокую скорость развития современного вооружения и назвал героизм людей одним из ключевых условий победы России.

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