Налоговая потребовала взыскать долг с Алексея Навального

196 Просмотров

Инспекция ФНС №23 по Москве потребовала взыскать долг с покойного российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом со ссылкой на карточку дела, опубликованную на портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы, пишет издание «Медиазона» в четверг, 9 мая.

Как следует из карточки дела, соответствующее заявление московская налоговая подала в судебный участок мирового судьи №257 в столице РФ 8 мая. В тот же день судья Данара Сангаджиева отказалась принять заявление налоговой к производству.

Алексей Навальный продолжает оставаться в реестре «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга.

Ранее Росфинмониторинг, который ведет реестр «террористов и экстремистов» отказался исключать из него Алексея Навального, так как «не получал сведений о его смерти». Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос российского издания SOTA в начале апреля.

ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу объявила о смерти Алексея Навального в колонии в Харпе днем 16 февраля. В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Сторонники политика считают, что его убили.