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Швыдкой: Азербайджана могло бы не быть, если не воля Гейдара Алиева

Швыдкой: Азербайджана могло бы не быть, если не воля Гейдара Алиева

Азербайджана могло бы не быть, если не воля Гейдара Алиева. Об этом журналистам заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он отметил, что невозможно было бы предотвратить распад страны, если бы не воля Гейдара Алиева: «Я сегодня просто посмотрел несколько исторических документов и источников, которые отражали события азербайджанской истории с 1990 и 1991 годов по 1995 год. И, конечно, это вот необычайно сильное впечатление, это время переворотов, мятежей, время, когда страна просто раскалывалась на кусочки, когда значительная часть страны была оккупирована, и невозможно было бы предотвратить распад страны, если бы не воля Гейдара Алиева».

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