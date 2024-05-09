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Армянские экотуристы-реваншисты под руководством архиепископа достигли Еревана

Армянские экотуристы-реваншисты под руководством архиепископа достигли Еревана

Участники шествия «Тавуш во имя родины» достигли столицы Армении Еревана, сообщает армянская пресса.

В 16:00 по местному времени они планируют провести митинг на площади Республики.

Отметим, что марш протеста начался 19 апреля, после того как по итогам восьмого заседания госкомиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией была достигнута договоренность о начале делимитации с Тавушской области. 4 мая начался марш на Ереван под руководством архиепископа Баграта Галстаняна и завершится сегодня на площади Республики.

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