Главный раввин получил премию Карла Великого

117 Просмотров

Главный раввин Пинхас Гольдшмидт получил премию Карла Великого 2024 года за заслуги в деле межрелигиозного диалога, сообщает DW.

Жюри премии отметило, что Гольдшмидт путем диалога с европейскими органами, ОБСЕ и правительствами европейских стран регулярно информирует о состоянии еврейской общины, обсуждает угрозы, исходящие от антисемитизма, и борется против ограничений религиозной жизни в Европе.

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Хендрик Вюст (Hendrik Wüst) поздравил председателя Конференции европейских раввинов Пинхаса Гольдшмидта с вручением Международной премии. «Гольдшмидт мужественно и решительно выступает за взаимопонимание между религиями, мир, терпимость и европейские ценности», – заявил Вюст на церемонии вручения премии в Ахене в четверг, 9 мая.

В свою очередь министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), выступивший с торжественной речью на церемонии в Ахене, призвал к более решительной борьбе с антисемитизмом. «Тот, кто чтит европейское еврейство, не может молчать об антисемитизме», – подчеркнул он.

В 2015 году Пинхас Гольдшмидт стал сооснователем «Мусульмано-еврейского лидерского совета» – еврейско-мусульманского совета экспертов со штаб-квартирой в Амстердаме, который ставит своими целями сохранение свободы вероисповедания и религиозного мира, а также углубление диалога между 1,5 млн евреев и 40 млн мусульман в Европе.