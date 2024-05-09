Община Западного Азербайджана осудила азербайджанофобию посла Франции в Армении

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Община Западного Азербайджана выразила протест против безответственных и деструктивных высказываний посла Франции в Армении Оливье Декотини, говорится в распространенном заявлении Общины.

В документе сказано:

«Посол Франции в Армении, азербайджанофоб Оливье Декотини в интервью армянской службе «Радио Свобода» 8 мая 2024 года вновь выступил с безответственными и деструктивными заявлениями, пытаясь обострить ситуацию в регионе и подорвать положительную динамику в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Посол, который утверждает, что Азербайджан якобы удерживает территории Армении под оккупацией и готовится к нападению, прекрасно знает, что все это – выдумки Франции, которая пытается этим оправдать продажу оружия Армении».

Община Западного Азербайджана призывает Францию отказаться от деструктивной политики, не обострять ситуацию в регионе и не препятствовать миру.