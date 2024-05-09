Завтра на некоторых улицах и проспектах Баку будет ограничено движение транспорта

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В связи со 101-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера са на некоторых улицах и проспектах столицы будет ограничено и изменено направления движение транспорта, говорится в обращении Управления государственной дорожной полиции города Баку к участникам дорожного движения.

Отмечается, что 10 мая с 08:00 утра и до окончания церемонии будет полностью ограничено движение автомобилей на улицах, пересекающихся и соединяющихся с проспектом Парламента. Ограничения вводятся в целях обеспечения комфортного, бесперебойного и безопасного движения тех, кто посещает Аллею почетного захоронения, чтобы почтить память великого лидера Гейдара Алиева.

В связи с этим будет ограничено и изменено направление движения всех транспортных средств на пересечении улиц Микаила Мушфига и проспекта Гусейна Джавида, на пересечении круга Микаила Мушфига и проспекта Метбуат, улицы Мехди Гусейна, перед зданием Телетеатра, от пересечения улиц Иззета Набиева, Аббасгулу Аббасзаде, то есть позади административного здания Милли Меджлиса, в сторону проспекта Парламента – Аллеи почетного захоронения.

Водителям рекомендуется как можно меньше пользоваться личными автомобилями при движении по указанным направлениям и отдавать предпочтение общественному транспорту.