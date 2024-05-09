Турция представит свою программу по изменению климата на COP29

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Турция представит свою программу по изменению климата на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата (СОР29), которая состоится в Баку, сообщает Anadolu.

Об этом заявила заместитель министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Фатма Варанк.

По ее словам, Турция стремится разработать стратегию нулевых выбросов к 2053 году: «Мы работаем над стратегией изменения климата в отдаленной перспективе. В этом году в Баку мы объявим нашу «дорожную карту».

Замминистра отметила, что 2024 год имеет особое значение в вопросе изменения климата: «У собрания в этом году 2 основные темы – климатическое финансирование и деятельность в области климата».