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Хуситами атакованы сразу три коммерческих судна Израиля

Хуситами атакованы сразу три коммерческих судна Израиля

Три коммерческих судна подверглись атакам со стороны йеменского движения хуситов «Ансар Аллах», сообщает ТАСС со ссылкой на военного представителя движения Яхья Сариа. Хуситы идентифицировали суда, как принадлежащие Израилю.

Как передает телеканал Al Masirah, речь идет о судах MSC Dego и MSC Gina, которые были атакованы в Аденском заливе, и о MSC Vittoria, по которому ударили в Индийском океане и Аравийском море. Применялись баллистические ракеты и беспилотники. Утверждается, что снаряды достигли целей. «Вооруженные силы Йемена следят за развитием ситуации в секторе Газа и без колебаний будут повышать интенсивность своих военных операций в знак поддержки палестинского народа»,— сказал представитель движения.

Нападения йеменских хуситов в Красном море, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе происходят с ноября 2023 года. Они атакуют суда и корабли, связанные с США, Великобританией и Израилем. Таким образом хуситы поддерживают палестинское движение «Хамас» в войне с Израилем. США и Великобритания с начала 2024 года наносят ответные удары по территории Йемена.

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