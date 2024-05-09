Следственный комитет Армении приступил к аресту реваншистов

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Следственный комитет Армении сообщил об аресте участников шествия «Тавуш во имя Родины», протестующих против делимитации границы с Азербайджаном, сообщил телеграм-канал Minval — LIVE.

«7 мая стало известно, что в социальной сети TikTok была опубликована видеозапись разговора участника гражданского движения «Тавуш во имя Родины».

В записи прозвучало выражение «Соберемся, может и оружие возьмем». В ходе разговора 2 человека обсуждали свое участие в протестах данного движения. В результате, 7 мая в Котайкском региональном следственном управлении Следственного комитета РА было возбуждено уголовное дело. Получены данные о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов группой лиц. По подозрению в совершении указанного преступления были арестованы 2 человека», — сказано в сообщении ведомства.