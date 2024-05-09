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В Азербайджане ожидается выпуск интересных ценных бумаг для населения

В Азербайджане ожидается выпуск интересных ценных бумаг для населения

В Азербайджане планируется расширить выпуск облигаций государственных предприятий (ГП), говорится в «Стратегическом плане развития на 2024-2026 годы» Бакинской фондовой биржи.

Согласно документу, прогнозируемый потенциал роста облигаций госпредприятий составляет 1,3 млрд манатов.

С этой целью будут определены ГП, заинтересованные в выпуске облигаций, проведены презентации о преимуществах эмиссии облигаций, ее процедуре и требованиях.

В настоящее время в число ГП, облигации которых находятся в обращении на рынке капитала, входят Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (2 эмиссии облигаций по 100 млн долларов США каждая), ЗАО AzerGold (первый транш на сумму 10 млн долларов США) и ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) (100 млн долларов США).

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