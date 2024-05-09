В некоторых горных и предгорных районах страны возможны ливни

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Завтра на территории Азербайджана ожидается 20-25° тепла, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный южный ветер к вечеру сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем 18-23° тепла. Атмосферное давление – 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются осадки, местами ливни. Вероятны грозы, град, в высокогорных районах – снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 11-16° тепла.