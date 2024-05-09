Путин пригрозил Западу ядерным оружием |
Озгюр Озель: Если у нас есть ошибка в отношениях с Баку, то ее следует устранить |
Путин пошел на уступки Пашиняну: известны детали переговоров |
Байден пригрозил прекратить поставлять оружие Израилю |
Лала Крамаренко о выступлении за Азербайджан: Не смогу предать Россию |
В Азербайджане отмечают День Победы над фашизмом |
Вашингтон готовит для Киева новые пакеты военной помощи |
Возвращение. На поле боя и в дипломатии |
МИД Израиля: Отрадно видеть свободу и равенство евреев в Азербайджане (фото) |
Главное Общество

В некоторых горных и предгорных районах страны возможны ливни

В некоторых горных и предгорных районах страны возможны ливни

Завтра на территории Азербайджана ожидается 20-25° тепла, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный южный ветер к вечеру сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем 18-23° тепла. Атмосферное давление – 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются осадки, местами ливни. Вероятны грозы, град, в высокогорных районах – снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 11-16° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
Завтра на некоторых улицах и проспектах Баку будет ограничено движение транспорта
Общество

Завтра на некоторых улицах и проспектах Баку будет ограничено движение транспорта

2024/05/09, 14:21
Деятелям искусств предоставлены премии президента
Общество

Деятелям искусств предоставлены премии президента

2024/05/09, 13:32
Немцы массово едут на отдых в Турцию
Общество

Немцы массово едут на отдых в Турцию

2024/05/09, 13:14
В некоторых горных и предгорных районах страны возможны ливни
Общество

В некоторых горных и предгорных районах страны возможны ливни

2024/05/09, 12:44
Группу деятелей культуры удостоили персональной пенсии президента
Общество

Группу деятелей культуры удостоили персональной пенсии президента

2024/05/09, 12:09
Алиевы почтили память азербайджанцев, отдавших жизни ради Победы над фашизмом. Фотографии
Общество

Алиевы почтили память азербайджанцев, отдавших жизни ради Победы над фашизмом. Фотографии

2024/05/09, 11:12
Мехрибан Алиева поздравила ветеранов с Победой над фашизмом
Общество

Мехрибан Алиева поздравила ветеранов с Победой над фашизмом

2024/05/09, 09:36
В Азербайджане отмечают День Победы над фашизмом
Общество

В Азербайджане отмечают День Победы над фашизмом

2024/05/09, 00:03
В Грузии прошла акция памяти Гейдара Алиева (фото)
Общество

В Грузии прошла акция памяти Гейдара Алиева (фото)

2024/05/08, 23:42