Тегеран признал, что планирует разработку ядерного оружия

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Иран изменит свою позицию относительно ядерного оружия и займется его разработкой в случае появления экзистенциальной угрозы для государства, сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на иранские СМИ и советника верховного лидера Исламской Республики Камаля Каррази.

«У нас не останется выбора кроме как получить ядерное оружие, если возникнет экзистенциальная угроза Ирану. У нас не будет выбора, кроме как изменить нашу ядерную доктрину», – сказал он, выдержки его заявления приводит портал канала «Аль-Джазира».

В начале 2000-х годов верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи выпустил указ, запрещающий создание ядреного оружия на основании законов ислама, рассматривающих это как грех.