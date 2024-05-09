Декотиньи: Оборонное сотрудничество Парижа с Ереваном «набирает обороты»

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Париж инициировал с Арменией оборонное сотрудничество, что является «чем-то новым в наших отношениях, которые набирают обороты», заявил посол Франции в Армении Оливье Декотиньи.

«За последние несколько месяцев между двумя странами был заключен ряд соглашений с тремя целями: предоставление Армении оборонительного оружия для защиты ее населения, ее территории и ее суверенитета; обеспечение подготовки вооруженных сил Армении в Армении или во Франции; а также консультирование Министерства обороны Армении», – сказал он в интервью радио «Свобода».