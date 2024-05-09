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Си Цзиньпин прибыл в Венгрию для переговоров с Орбаном

Си Цзиньпин прибыл в Венгрию для переговоров с Орбаном

Председатель Китая Си Цзиньпин прибыл в Венгрию. В четверг, 9 мая, запланированы его переговоры с премьер-министром страны Виктором Орбаном и президентом Тамашем Шуйоком, передает портал Index.hu.

«Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Будапешт за пару минут до 21:00 (22:00 мск). Официальная программа начинается в четверг, его примет премьер-министр Виктор Орбан», — сказано в сообщении.

Как подчеркивается, Си Цзиньпин последний раз посещал Венгрию 15 лет назад. В этот раз он впервые прибыл в Будапешт с женой, на четверг запланирован общий обед.

На четверг, 9 мая, также запланирована встречи председателя КНР с главой Венгрии Шуйоком.

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