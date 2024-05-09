В Азербайджане ждут турецких инвесторов

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Азербайджан обладает очень выгодным инвестиционным климатом, чем активно пользуются и турецкие компании. Мы готовы предпринять все необходимые шаги для повышения объема взаимных инвестиций.

Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов 8 мая на турецко-азербайджанском бизнес-форуме в Анкаре, сообщает «Азертадж».

Глава правительства отметил, что только за последние два десятилетия в азербайджанскую экономику вложено 310 млрд долларов, из которых 200 млрд пришлись на долю ненефтяного сектора.

Али Асадов подчеркнул, что Азербайджан готов к дальнейшему взаимовыгодному экономическому сотрудничеству с Турцией, что отвечает интересам народов двух стран. «Уверен, что бизнес-сообщества должны воспользоваться выгодными возможностями инвестиционной среды наших стран», – сказал он.

Напомнив, что объем турецких инвестиций в азербайджанскую экономику превысил 16 млрд долларов, а объем азербайджанских вложению в экономику Турции преодолел отметку 20 млрд долларов, Али Асадов добавил, что на сегодняшний день на рынке Азербайджана активно действуют более 4 тысяч турецких компаний, составляя тем самым большинство среди других иностранных компаний в нашей стране.

Премьер-министр привлек внимание к тому факту, что по линии экономических ведомств двух братских стран проводится работа по расширению рамок Соглашения о преференциальной торговле.

После 44-дневной Отечественной войны открылись новые возможности для развития сотрудничества с Турцией, сказал глава Азербайджанского правительства. «На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана проводятся масшабные восстановительные работы, в которых активно участвуют и турецкие компании. Более 20 компаний Турции сегодня реализуют на данных территориях около 50 проектов общей стоимостью 4 млрд долларов», – констатировал Али Асадов.

По словам премьер-министра, реализуемые в Азербайджане инфраструктурные проекты способствуют повышению интереса инвесторов к нашей стране. «Одним из приоритетов для правительства Азербайджана в последний период стала сфера транспорта. Усилия в данном направлении уже дают свои конкретные плоды. Инфраструктурные возможности нашей страны превратились в важное звено таких масштабных транспортных инициатив, как Восток–Запад и Север–Юг», – подчеркнул глава правительства, который также привлек внимание к работам по расширению пропускной способности железной дороги Баку–Тбилиси–Карс (БТК).

Али Асадов указал также на значимость развития зеленой экономики. «Предстоящая 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) – составляющая общей зеленой повестки Азербайджана. Приглашаем турецких инвесторов к сотрудничеству и в сфере возобновляемой энергетики», – сказал премьер-министр.

В свою очередь, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз призвал инвесторов своей страны к новым вложениям в экономику Азербайджана.

Обращаясь к участникам турецко-азербайджанского бизнес-форума в Анкаре, Джевдет Йылмаз привлек внимание к возможностям азербайджанского рынка.

«Призываю бизнес-сообщество Турции реализовывать новые проекты в Азербайджане, в особенности в сферах энергетики, электроники, горнорудной промышленности, строительства, информационных технологий», – сказал вице-президент.

По его словам, аналогичный призыв следует адресовать азербайджанским компаниям, готовым воспользоваться потенциалом турецкой экономики.

«По итогам прошлого года ВВП Турции впервые превысил уровень 1,1 трлн долларов. Сегодня наша страна обладает 17-й по величине экономикой мира», – констатировал Джевдет Йылмаз.

Вице-президент Турции подробно остановился на успешной экономической политике правительства Азербайджана, направляющего доходы от нефтегазового сектора на развитие ненефтяных отраслей экономики страны. «Налицо очень верная и продуманная стратегия, нацеленная на диверсификацию экономических возможностей Азербайджана. Уверен, что вклад в формирование будущей модели азербайджанской экономики могут внести и турецкие компании», – отметил политик.

Джевдет Йылмаз подчеркнул готовность турецкой стороны внести максимальный вклад в восстановление освобожденных от оккупации земель Азербайджана.

Он выразил надежду на то, что успешное взаимодействие Турции и Азербайджана станет примером сотрудничества и для других тюркских государств.