Глава турецкой партии прибудет в Азербайджан

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Председатель Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюр Озель посетит с визитом Азербайджан. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Habertürk.

«НРП – это партия, которая создала и институционализировала государство. Она внесла значимый вклад в институционализацию. Нельзя уйти от некоторых традиций государства. Выборы закончились, я покинул съезд в качестве председателя. В первую очередь я посетил Кипр (Турецкая Республика Северного Кипра) <…> Потом попросил о встрече в Азербайджане. Второй визит должен быть осуществлен в Азербайджан», – заявил лидер партии.

Он добавил, что «планирует посетить Азербайджан в ближайшие дни».

По его словам, у главной оппозиционной партии Турции не могут быть плохие отношения с Азербайджаном.

«Если у нас есть ошибка, то ее следует устранить», – добавил политик.