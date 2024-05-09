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Лала Крамаренко о выступлении за Азербайджан: Не смогу предать Россию

Лала Крамаренко о выступлении за Азербайджан: Не смогу предать Россию

Российская гимнастка России Лала Крамаренко высказалась о возможной смене гражданства ради выступлений на Олимпийских играх.

«Это какие-то личные амбиции и эмоции. Я не смогу предать свою страну. Это предательство, своего рода», — сказала гимнастка в интервью YouTube-каналу «Дисциплина» в ответ на вопрос, согласится ли она выступать за Азербайджан.

Отметим, что Лала Крамаренко является дочерью экс-вратаря футбольной сборной Азербайджана Дмитрия Крамаренко и внучкой легендарного голкипера «Нефтчи» Сергея Крамаренко.

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