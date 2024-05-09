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Песков высказался о сложности диалога Путин-Пашинян (видео)

Песков высказался о сложности диалога Путин-Пашинян (видео)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не преувеличивать сложность переговоров российского лидера Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном.

«Не нужно преувеличивать сложность разговора. Безусловно, есть определённые проблемные темы в наших двусторонних отношениях. Но с другой стороны, тем теснее взаимодействие двух стран, тем шире комплекс двусторонних отношений, тем чаще там встречаются и возникают различные проблемы», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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