Песков высказался о сложности диалога Путин-Пашинян (видео)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не преувеличивать сложность переговоров российского лидера Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном.
«Не нужно преувеличивать сложность разговора. Безусловно, есть определённые проблемные темы в наших двусторонних отношениях. Но с другой стороны, тем теснее взаимодействие двух стран, тем шире комплекс двусторонних отношений, тем чаще там встречаются и возникают различные проблемы», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.