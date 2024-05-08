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Агиль Рустамзаде предрек России скорую нехватку БМП и бронетранспортеров

Агиль Рустамзаде предрек России скорую нехватку БМП и бронетранспортеров

В своих интервью я часто обозначаю термин «градиент истощения». В российско-украинской войне одним из важных критериев истощения является наличие боевой техники.

Об этом в своем тг-канале написал азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

«Учитывая динамику потерь российской армии, можно утверждать, что через 3-5 месяцев у российской армии будут большие проблемы из-за нехватки боевых машин пехоты и бронетранспортеров, которые являются основными средствами доставки пехоты на поле боя», – отметил эксперт.

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