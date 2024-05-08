Пашинян захотел обсудить с Путиным «важные региональные вопросы» (видео)

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В Кремле проходит встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.



Владимир Путин в ходе встречи отметил успешное развитие отношений между странами. «Для всех наших стран, в том числе для России и для Армении позитивный характер имеет сотрудничество в рамках этой международного организации… Что касается двусторонних отношений, то они развиваются тоже очень успешно», — сказал он.

Владимир Путин в то же время дал понять Николу Пашиняну, что с глазу на глаз разговор предстоит не только про товарооборот между странами.



Никол Пашинян при этом отверг предложение Путина сконцентрироваться на экономической повестке отношений России и Армении.

«Экономический блок мы уже обсудили во время заседания совета и сейчас надеюсь, и уверен, что мы обсудим важные вопросы двусторонних отношений, региональные вопросы», – отметил армянский лидер.

