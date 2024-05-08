Мирзоян заявил о заинтересованности Еревана в разблокировании коммуникаций

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Мелани Джоли. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Армении.
Мирзоян представил последние события в направлении урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе процесс делимитации границы, подчеркнув важность четкой приверженности принципу территориальной целостности и Алма-Атинской декларации.
Он подчеркнул заинтересованность в разблокировании региональных коммуникаций и возможности, которые дает реализация разработанного Правительством Армении проекта «Перекресток мира».
Мирзоян подчеркнул ключевые принципы суверенитета, национальной юрисдикции, взаимности и равенства, которые лежат в основе проекта.
Стороны обсудили также вопросы гуманитарного характера.