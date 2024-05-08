Мирзоян заявил о заинтересованности Еревана в разблокировании коммуникаций

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Мелани Джоли. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Армении.

Мирзоян представил последние события в направлении урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе процесс делимитации границы, подчеркнув важность четкой приверженности принципу территориальной целостности и Алма-Атинской декларации.

Он подчеркнул заинтересованность в разблокировании региональных коммуникаций и возможности, которые дает реализация разработанного Правительством Армении проекта «Перекресток мира».

Мирзоян подчеркнул ключевые принципы суверенитета, национальной юрисдикции, взаимности и равенства, которые лежат в основе проекта.

Стороны обсудили также вопросы гуманитарного характера.