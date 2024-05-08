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Кикнадзе: В Грузии применяют отработанные в других странах сценарии беспорядков

Кикнадзе: В Грузии применяют отработанные в других странах сценарии беспорядков

На акциях протеста в Тбилиси ощущаются отработанные в других странах сценарии беспорядков. Об этом заявила эксперт Тамар Кикнадзе.

«Это хорошо отработанные и апробированные в других странах сценарии беспорядков и смены власти. Я приветствую активность силовых органов, надо соблюдать порядок. Мы чувствуем и подвергаемся ежедневному террору в отношении спортсменов, представителей шоу-бизнеса, простых людей и очень хорошо, что спецорганы стали осуществлять контрмеры и раскрывать планы», – приводит «Спутник» слова эксперта.

По ее словам, нужно приложить максимум усилий, чтобы в стране не было смуты и эксцессов, которые могут привести к последствиям.

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