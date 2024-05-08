В Словении прошла акция памяти Мехти Гусейнзаде (фото)

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В словенском городе Нова-Горица состоялось мероприятие, посвященное памяти отважного сына азербайджанского народа, легендарного Михайло.

Мероприятие состоялось в поселке Шемпас в Ново-Горице, где находится памятник и музей Мехти Гусейнзаде, уточняет «Азертадж».

После исполнения государственных гимнов Азербайджана и Словении выступили посол Азербайджана в Республике Словения Ровшан Садыгбейли, руководитель рабочей группы по азербайджано-словенским межпарламентским связям в Милли Меджлисе Азербайджана, депутат Агалар Велиев, председатель межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном в Национальной ассамблее Словении Боян Чебела, президент Общества дружбы Словения-Азербайджан Андрей Компара, заместитель мэра города Нова-Горица Марко Трибушон.

В ходе выступления азербайджанской делегации от имени правительства и народа Азербайджана была выражена благодарность словенскому государству и народу за бережное отношение к памяти Михайло. Было отмечено, что встречи азербайджанской и словенской делегаций в Ново-Горице стали доброй традицией, азербайджанский народ гордится тем, что в Словении действует музей Мехти Гусейнзаде, его памятнику уделяется постоянное внимание.

Участникам мероприятия было вкратце рассказано об истории памятника легендарному разведчику, воздвигнутого в 2007 году, и создании в 2011 году в его честь музея по поручению президента Ильхама Алиева.

Во время выступления посол Р.Садыгбейли подчеркнул, что открытие мемориального музея Михайло при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Словении Данило Тюрка является олицетворением дружбы между Азербайджаном и Словенией. Память о Михайло, которую чтят как в Азербайджане, так и в Словении, еще больше сближает и сплачивает два народа. Говорилось о важность передачи этого наследия будущим поколениям.

Председатель рабочей группы по азербайджано-словенским межпарламентским связям, депутат Агалар Велиев проинформировал участников мероприятия о том, что инициатором увековечения памяти Мехти Гусейнзаде в советское время был общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, эта добрая традиция была успешно продолжена президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Недолгая, но героическая жизнь, славный боевой путь Мехти Гусейнзаде являются ярким примером для нынешнего и грядущих поколений, неоценимым вкладом в дело укрепления братских отношений между азербайджанским и словенским народами.

Представители Словении поблагодарили азербайджанский народ за такого героического сына, как Мехти Гусейнзаде. Отмечалось, что Михайло участвовал в освобождении Словении и отдал свою жизнь во имя свободы народа Словении. Подвиги Михайло, рассказы о его доблести до сих пор живут в сердце словенцев. Было подчеркнуто, что азербайджанский и словенский народы высоко чтят память своего героя.

Мероприятие с участием высокопоставленных представителей обеих палат Парламента Республики Словения – Национальной ассамблеи и Государственного совета, Министерства иностранных и европейских дел, Министерства экономики, туризма и спорта, Министерства окружающей среды, энергетики и климата, ряда государственных учреждений, включая Министерство обороны, а также посольства Турецкой Республики в Словении, интеллигенции из разных регионов Словении, академических кругов, в том числе ректора университета Нова-Горица, офиса словенского муфтия, Ассоциации тюркской культуры Азербайджана в Словении, продолжилось культурной программой, подготовленной членами местной общественности. В ходе мероприятия школьники исполнили песни и стихи, музыкальные фрагменты в честь героев, сражавшихся за свободу Словении.

Участники мероприятия посетили поселок Шемпас в Ново-Горице, где находятся памятник Мехти Гусейнзаде и музей, возложили венки к памятнику героическому сыну Азербайджана, ознакомились с музеем, созданным в память о Михайло. Фотографии и другие ценные экспонаты, переданные боевыми товарищами Мехти Гусейнзаде, создали у участников мероприятия полное представление о жизни героя и пройденном им боевом пути.

Затем азербайджанская и словенская делегации посетили село Витовле, где Михайло героически погиб в ноябре 1944 года, возложили венок к мемориальной доске, установленной на месте его гибели, и почтили память героя.

В заключение делегации двух стран, местные жители и представители ветеранских организаций посетили могилу Мехти Гусейнзаде в поселке Чепован.

В рамках визита состоялась встреча азербайджанской делегации с мэром города Нова-Горица. На встрече были обсуждены перспективы расширения сотрудничества в области культуры, образования и в других сферах. Была выражена благодарность Словении за почтение памяти Михаило, являющегося олицетворением дружеских отношений между Азербайджаном и Словенией.