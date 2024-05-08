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Арахамия оценил масштабы мобресурса среди заключенных в Украине

Арахамия оценил масштабы мобресурса среди заключенных в Украине

Потенциальный мобилизационный ресурс среди заключенных в Украине — 15−20 тысяч человек, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия во время брифинга в Верховной Раде в среду, 8 мая. Об этом сообщает «Украинская правда».

«15−20 тысяч — это общий ресурс [заключенных], которые могут подпадать под соответствующие критерии. Сколько из них подпишут контракт, мы не знаем, потому что это будет происходить по согласию сторон. Ориентируемся, что это будет ориентировочно несколько тысяч человек», — сказал он.

Нардеп уточнил, что заключенных могут мобилизовать после решения суда об условно-досрочном освобождении.

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