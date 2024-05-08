Маркедонов: Разговор Путина с Пашиняном будет непростым

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8 мая состоится встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Президентский помощник Юрий Ушаков, предвосхищая будущие переговоры, заявил: «Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы придаем очень важное значение именно этой двусторонней встрече, которая, как мне представляется, поможет расставить многие точки над i».

Об этом в соцсетях написал российский политолог Сергей Маркедонов.

«Ушаков особо отметил сокращение количества контактов между высшими представителями РФ и Армении, а также тот факт, что в отношениях между двумя государствами накопилось множество проблем. Но, как принято говорить в социальных сетях, на этом направлении «все непросто». С одной стороны, Ереван не первый месяц демонстративно наращивает свои отношения с «коллективным Западом». И хотя делается все это под видом «диверсификации», истинный смысл не может ни от кого ускользнуть. Выстраиваются каналы коммуникации с США, ЕС, НАТО, отдельными странами Евросоюза (в особенности с Францией, Грецией, Германией). Все это происходит на фоне заморозки участия Армении в проекте ОДКБ. Полбеды, если бы эта «заморозка» была в латентной форме. Но представители официального Еревана сопровождают эти действия (скорее бездействие?) жесткой риторикой и в отношении Москвы, и Организации в целом. Конечно, достается России и за проваленную, с точки зрения Еревана, миссию в Карабахе.

В последние пару лет в подходах Еревана многое изменилось. Но стоит подчеркнуть, что если раньше в Армении делали акцент на эксклюзивности Москвы в сфере безопасности, но необходимости дополнения экономической кооперации с РФ взаимодействием с ЕС, то сегодня наблюдается нечто противоположное. Ереван продвигает идею «диверсификации» (вряд ли под этим надо понимать приоритетность контактов с Россией или Ираном) внешней политики, удовлетворяясь высоким уровнем партнерства с евразийским интеграционным проектом.

Но готова ли Москва принять эту версию взаимодействия? Когда конфронтация с Западом не прекращается, более того приобретает отчетливо экзистенциальный оттенок вряд ли такая перспектива разнесения вопросов безопасности и экономической интеграции, станет рабочим сценарием. Скорее всего, Россия будет стремиться к сохранению своей особой роли. Готов ли ее принять Ереван? Не очевидно, хотя ясно и то, что ни ЕС, ни США, не готовы нести реальную ответственность за армянскую нацбезопасность. Разве что инструментализировать общественно-политическое недовольство внутри Армении по поводу провалившихся завышенных ожиданий последних лет.

Разговор Путина с Пашиняном будет непростым. Но он крайне важен, учитывая высокую степень персонификации евразийской политики в целом и российско-армянских отношений, в частности», – отметил он.