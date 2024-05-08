Экс-глава МИД Айвазян: Армения может стать частью тюркского мира

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Позиции России в регионе очень сильно ослабли, но еще рано говорить о том, что она уходит. Происходящее должно стать сигналом для них, так как в случае потери Южного Кавказа они откроют ворота к своим же территориям.

Об этом заявил экс-глава МИД Армении Ара Айвазян, которого цитирует news.am.

Вывод российских миротворцев из Карабаха, по его словам, стал неожиданностью даже для некоторых российских кругов.

«Думаю, это стало результатом очень быстрого принятия решения. Вывод миротворцев можно было предотвратить, если бы Армения не дистанцировалась от данной проблемы. С февраля 2022 года между Россией и Азербайджаном сложился новый формат сотрудничества и, несмотря на противоречия, им удается найти общие точки соприкосновения», – отметил он.

Айвазян сомневается, что Армения и Россия пойдут на разрыв отношений, заметив, что эти отношения, однако, переживают не лучшие времена, что стало результатом ошибок обеих сторон.

Айвазян выразил сожаление, что разногласия перешли в публичную плоскость.

«Самым разумным было бы в спокойной обстановке обсудить проблемы с учетом формирования нового статус-кво, который не удовлетворяет ни Армению, ни Россию, и понять, как можно модернизировать отношения. Сокращение контактов на высшем уровне должно вызывать беспокойство не только у Армении, но и у России.

Армения и Россия должны отделять стратегию от тактики. Мне кажется, и в России, и в Армении их путают. Нас в ЕС не ждут ни в статусе кандидата, ни в статусе члена. Нам говорят, что Россию должна заменить Турция. Кого из этих двух игроков выберем мы?

Да, Москва допустила серьезные ошибки, но нам нужно выбирать. В противном случае Армения может стать частью тюркского мира», – подчеркнул экс-министр.