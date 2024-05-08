Гафарова отметила стратегическое партнерство между Баку и Софией (фото)

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Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с находящимся в нашей стране президентом Болгарии Руменом Радевым. Об этом говорится в сообщении парламента Азербайджана.

Вначале президента Болгарии ознакомили с залом пленарных заседаний Милли Меджлиса. Затем гости побывали в музее Гейдара Алиева в Милли Меджлисе. Президент Болгарии Румен Радев оставил запись в памятной книге.

Сказав во время встречи, что она рада приветствовать высокого гостя в Милли Меджлисе Азербайджана, спикер Сагиба Гафарова заявила о своей уверенности в том, что этот визит будет способствовать дальнейшему укреплению и расширению связей между нашими странами.

Далее было сказано, что Болгария и Азербайджан – дружественные государства и стратегические партнёры, и говорилось о значении для развития взаимоотношений многочисленных визитов и встреч на высоком уровне, как двусторонних, так и в русле участия в различных мероприятиях. Особо отмечалось значение встречных визитов глав двух государств.

Президент Республики Болгария Румен Радев выразил удовлетворение своим вторым посещением Азербайджана и поделился впечатлениями от проведённой встречи с президентом Ильхамом Алиевым.

На встрече говорилось о важности подписанных сегодня существенных документов, которые обеспечат дальнейшее развитие двусторонних отношений, и о проведении делового форума с участием болгарских бизнесменов. Совместная декларация о наращивании стратегического партнёрства между Азербайджаном и Болгарией внесёт существенный вклад в дальнейшее укрепление и углубление двусторонних отношений.

Охарактеризовав экономические отношения как один из основных компонентов этих отношений, собеседники заявили, что есть достаточно крупный потенциал и много возможностей для ещё большего развития межгосударственного сотрудничества. Собеседники подчеркнули значение сотрудничества, в особенности, в энергетической сфере. Газовый интерконнектор Греция-Болгария, открытие которого состоялось во время официального визита президента Ильхама Алиева в 2022-м году, перевернул страницу в этом взаимодействии, было сказано в ходе беседы.

Сказав, что болгарско-азербайджанское сотрудничество способствует энергетической безопасности Европы, президент Болгарии особо коснулся важной роли Азербайджана как надёжного партнёра европейской архитектуры безопасности в том, что касается именно энергобезопасности континента. Отмечалось, что создаваемое по инициативе президента Болгарии «Кольцо солидарности» приведёт к дальнейшей диверсификации транспортировки энергоресурсов и усилению энергобезопасности Европы. По словам Румена Радева, Азербайджан играет важную роль в претворении этого проекта в жизнь.

Наряду с традиционными энергетическими ресурсами в беседе была выражена вера в расширение сотрудничества в сфере возобновляемых энергоресурсов, с учётом соответствующего производственного и экспортного потенциала Азербайджана.

Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова высказалась о значении взаимодействия между нашими парламентами как одного из существенных факторов положительного влияния на двусторонние и многосторонние связи двух государств. Вспоминая свой официальный визит в Болгарию в прошлом году и официальный визит в Азербайджан в марте текущего года спикера Национальной ассамблеи Болгарии, Сагиба Гафарова выразила удовлетворение встречами, состоявшимися в ходе обеих поездок. Она также коснулась значения работы групп дружбы с точки зрения дальнейшего углубления межпарламентских связей.

На встрече отмечалась и особая важность гуманитарного сотрудничества с учётом дружбы между народами Азербайджана и Болгарии. Связи в этой области успешно развиваются все последние годы. Большое значение имеет подписание в 2022-м году меморандума о взаимопонимании между городами Велико-Тырново и Шуша.

Далее состоялся обмен мнениями о предстоящем проведении в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29.

Высокий гость поздравил нашу страну с близящимся проведением столь престижного международного мероприятия, заметив, что Болгария готова оказать Азербайджану всемерную поддержку в организации COP29.

Собеседники также обменялись мнениями о перспективах развития межгосударственного и межпарламентского сотрудничества, и о прочих вопросах, представляющих взаимный интерес.