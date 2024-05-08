Йылмаз ставит в пример сотрудничество между Турцией и Азербайджаном

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Думаю, что сотрудничество между Турцией и Азербайджаном станет примером для нашего региона и стран тюркского мира.

Об этом сказал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, выступая на Турецко-азербайджанском бизнес-форуме, которого цитирует АПА.

Он отметил, что верит, что региональное благосостояние будет расти параллельно с установлением мира и нормализацией, в частности на Южном Кавказе, и что все страны выиграют от этого: «Я считаю, что турецкий частный сектор сыграет очень важную роль в восстановлении и освобожденных территорий».

Он подчеркнул, что в Азербайджане зарегистрировано 6 тысяч турецких компаний и более 4 тысяч мз них являются действующими: «Мы хотим, чтобы это число увеличивалось. В Турцию приехали и инвестируют в нашу страну 3000 компаний из Азербайджана. Подрядный сектор также играет ключевую роль в наших отношениях с Азербайджаном. На сегодняшний день наши подрядчики реализуют 526 проектов на сумму 19,3 млрд. долларов, включая освобожденные от оккупации территории».