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В мозг Роберта Кеннеди-младшего забрался червяк

В мозг Роберта Кеннеди-младшего забрался червяк

Мертвый червь был обнаружен в мозге Роберта Кеннеди-младшего, объявившего о намерении участвовать в выборах президента США в ноябре в качестве независимого кандидата. Об этом сообщает газета The New York Times.

По ее сведениям, политик страдал из-за проблем с памятью и решил обратиться к врачам. В 2012 году медики обратили внимание на «темное пятно» на снимках мозга Кеннеди-младшего и пришли к выводу об опухоли. Ему уже назначили необходимое в таких случаях лечение, когда врач одной из больниц Нью-Йорка заявил, что в голове Кеннеди-младшего находится мертвый червь, который «проник в мозг, съел его часть и умер».

Кеннеди-младшему 70 лет. И хотя он младше также претендующих на пост главы государства 77-летнего Дональда Трампа и 81-летнего Джо Байдена, Кеннеди-младший страдает от серьезных проблем со здоровьем.

Газета напоминает, что политика как минимум четыре раза госпитализировали из-за проблем с сердцем.

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