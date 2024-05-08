В Баку задержали наркодилеров с 15 кг марихуаны

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В Баку задержаны Мухаммед Керимов и ранее судимый Мирдамат Агаев по подозрению в хранении и перевозке наркотических веществ.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

При обыске у них было обнаружено 15 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами. Задержанные признались, что забрали наркотики на территории Гарадагского района Баку, а об их местонахождении им сообщил гражданин Ирана по имени Али, с которым они познакомились в социальных сетях.

По предложению наркоторговца Агаев и Керимов должны были выступить в качестве курьеров и доставить наркотики по нескольким адресам в столице.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.