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Йылмаз: Дружба Эрдогана и Алиева играет решающую роль в продвижении сотрудничества

Йылмаз: Дружба Эрдогана и Алиева играет решающую роль в продвижении сотрудничества

Решимость, воля и дружба президентов Турции и Азербайджана Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева играют решающую роль в продвижении сотрудничества двух братских стран по всем направлениям.

Об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на совместной с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым пресс-конференции, состоявшейся в среду, 8 мая в Анкаре. Его слова приводит «Азертадж».

Джевдет Йылмаз отметил, что 64 из 86 задач, намеченных сторонами по итогам предыдущего заседания межправкомиссии успешно реализованы.

«Сегодня, мы наметили новый План действий по экономическому взаимодействию, акцентируя внимание на производстве, торговле, инвестициях, цифровой трансформации, продовольственной безопасности и т.д. Планируется наладить широкий обмен опытом как между государственными организациями, так и бизнесом», – сказал вице-президент Турции.

Он сообщил, что по итогам сегодняшнего 11-го заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией подписан протокол из 120 пунктов, который предполагает новые активные совместные шаги по многим областям сотрудничества.

В частности, принято решение о создании министерствами торговли двух стран совместной рабочей группы по дальнейшему упрощению торговли между Турцией и Азербайджаном. Планируется также проведение совместного турецко-азербайджанского молодежного форума.

Вице-президент Турции напомнил, что по итогам прошлого года товарооборот между Турцией и Азербайджаном достиг 7,5 млрд долларов. «Главами государств поставлена цель – довести товарооборот до 15 млрд долларов в год. Уверен, что мы вскоре достигнем заявленной цели, чему служит также расширение рамок соглашения о преференциальной торговле, вступившего в силу в 2021 году», – сказал Йылмаз.

Он отметил, что объем прямых инвестиций Турции в экономику Азербайджана достиг 13 млрд, тогда как объем азербайджанских инвестиций в Турцию превысил отметку в 21 млрд долларов.

По его словам, турецкие компании-подрядчики до сегодняшнего дня реализовали в Азербайджане 526 проектов на общую сумму в 19,3 млрд долларов.

Джевдет Йылмаз подчеркнул готовность турецкой стороны к максимальному вкладу и в процесс восстановления территорий Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации.

«21-й век – это не только период новых свершений Турецкой Республики, но и новое столетие дружбы Турции и Азербайджана», – подчеркнул вице-президент Турции.

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