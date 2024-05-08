«Азербайджан стал для Болгарии важным партнером». Полный текст сегодняшней речи Радева

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8 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Республики Болгария Румен Радев выступили с заявлениями для прессы. Об этом сообщает «Азертадж».

Президент Болгарии заявил:

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить друга Болгарии и моего личного друга президента Азербайджана Ильхама Алиева за приглашение и искреннее гостеприимство. Это прием, соответствующий традиционному азербайджанскому гостеприимству.

Нас связывают узы традиционной дружбы, взаимопонимания и взаимного доверия. Мы ведем политико-стратегический диалог на самом высоком уровне. Как отметил господин президент Алиев, это наша четвертая встреча за последнее время. Это не только важный показатель. Наш политический диалог, который находится на самом высоком уровне, создает хорошую основу для экономического процветания не только наших стран, но и Кавказа и Черноморского бассейна и вносит вклад в энергетическую безопасность Европы.

С Вашего позволения, мне хотелось бы перечислить некоторые наши достижения. Во-первых, Азербайджан стал для Болгарии важным, решающим партнером в энергетической сфере и играет важную роль в диверсификации газоснабжения нашей страны. Осенью 2022 года с участием президента Алиева в городе София мы приступили к использованию газовой сети между Грецией и Болгарией и, таким образом, Южный газовый коридор соединился с Центральной и Восточной Европой. Это, конечно, соответствовало политике Европейской комиссии по обеспечению энергетической диверсификации и безопасности источников. Потому что было подписано соответствующее Соглашение о стратегическом партнерстве между Европейским Союзом и Азербайджаном. После этого господин президент еще раз совершил визит в Болгарию, где по нашей инициативе мы подписали меморандум по проекту «Кольцо солидарности». Здесь мы объединим наши усилия, чтобы мобилизовать возможности Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и SOCAR для того, чтобы дополнительные объемы газа из Азербайджана поступали и в нашем направлении. Это важный вопрос для безопасности всего региона. В то же время мы вместе открыли офис SOCAR в Софии. Это стало показателем того, что мы полны решимости углублять сотрудничество в энергетической сфере.

Энергетика играет ведущую роль в наших дискуссиях. Однако это не является фактором, ограничивающим наше сотрудничество. У нас есть связи и в других сферах, как на правительственном уровне, так и между деловыми кругами. У нас даже есть контакты на муниципальном уровне, чтобы мы укрепляли связи и сотрудничество. Здесь есть и транспортный аспект, и аспекты цифровизации, у нас есть совместные проекты в сфере зеленой энергии, образования, культуры и туризма. Поэтому естественно, что сегодня мы подписали очень важный документ – Совместную декларацию об укреплении стратегического партнерства между Азербайджаном и Болгарией. Это было показателем нашего важного, огромного потенциала и нашего обоюдного стремления поднять отношения между нашими странами, которые находятся на очень хорошем, прекрасном уровне, на еще более высокий уровень. Кроме того, мы стали свидетелями подписания ряда соглашений. Однако соответствующие соглашения подписываются не только в этой аудитории, но и на другом мероприятии – бизнес-форуме.

Господин президент, хочу заверить Вас в том, что наши общие интересы и общее желание заключаются в том, чтобы с учетом геополитического и геостратегического положения наших стран наладить стратегическое сотрудничество не только в энергетической, транспортной, но и в других сферах. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы обеспечить в наших регионах стабильность во всех сферах, особенно в вопросе транспортного сообщения.

По инициативе президента Алиева мы занимаемся согласованием тарифов и процессами упрощения таможенного администрирования, чтобы решить эти вопросы. Как вы могли видеть, здесь было подписано соглашение между AZAL и болгарскими авиалиниями. Мы увидим восстановление регулярных рейсов между Софией и Баку. В то же время мы стали свидетелями подписания соглашения между Asarel Investment и SOCAR, и нам предстоит многое сделать в этой сфере.

Я уже более семи лет знаком с президентом Алиевым и за это время у нас было много дискуссий. Я являюсь свидетелем его смелых взглядов, прекрасно его знаю. Он решительно настроен на динамичное развитие Азербайджана. Наглядным примером этого являются проекты в области зеленой энергии. Наряду с этим, его активная дипломатия позволила нам говорить сегодня о мире и безопасности, стабильности на международном уровне. Поэтому меня абсолютно не удивило, что Азербайджан был избран местом проведения такого чрезвычайно престижного мероприятия как СОР29. Болгария в то время решительно поддержала кандидатуру Азербайджана. Сегодня я проинформировал президента Алиева о том, что и мы, в свою очередь, готовы оказать поддержку СОР29 на институциональном и экспертном уровне.

Сегодня вместе со мной в Баку находятся представители многих компаний. Они уже предлагают многие решения для того, чтобы Азербайджан продолжил развивать свою лидерскую роль в этом регионе, в частности, в области зеленой энергии, защиты окружающей среды. Могу привести вам пример: у нас есть проект получения новой продукции из отработанных нефтепродуктов. Эти материалы могут быть использованы для производства как удобрений, так и стройматериалов. В то же время мы можем создать участок по производству каргодронов. То есть речь идет о перевозке грузов беспилотными аппаратами, и, конечно, речь идет о малообъемных грузах. Тем самым мы предлагаем Азербайджану ведущие и высокотехнологичные решения и проекты, безвредные для окружающей среды. Мы не только обсуждаем эти проекты, по некоторым из них уже подписаны соглашения, заключены договоры.

В рамках визита господина президента в Болгарию мы наладили связи с культурной столицей Азербайджана – Шушой и Велико-Тырново. Я благодарю Вас за то, что при Вашей поддержке реализовано несколько прекрасных проектов. Активную роль в этом деле сыграл и Фонд Гейдара Алиева. Этот Фонд реализовал в нашей стране проекты по охране историко-культурных памятников. Мы еще раз пригласим Вас, господин президент, в Болгарию в связи с открытием этих прекрасных памятников после реставрации.

Еще раз выражаю Вам признательность за очень эффективные, продуктивные обсуждения, благодарю за это приглашение. Верю, что договоренности, достигнутые в ходе этих обсуждений, и подписанные документы углубят наше стратегическое партнерство и еще больше усилят основу нашего уже весьма крепкого сотрудничества. Спасибо.