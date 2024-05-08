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Le Figaro: Баку и Ереван могут доказать, что посредничество в установлении мира устарело

Le Figaro: Баку и Ереван могут доказать, что посредничество в установлении мира устарело

Французское издание Le Figaro обнародовало статью о продолжающихся переговорах по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Профессор международных отношений Себастьян Буссуа в своей статье проанализировал возможные результаты процесса нормализации.

Он отметил, что после десятилетий войны возвращение двустороннего подхода к миру в регионе дает надежду в то время, когда мир в огне. По его словам, Азербайджан и Армения могли бы доказать до конца года, что не только ООН устарела для того, чтобы вести к миру, но и то, что мода на международное посредничество устарела.

Автор отмечает, что Россия, США и Европейский союз пытались, но не смогли успешно выступить в качестве посредников для достижения мирного соглашения между Баку и Ереваном.

При этом, он добавил, что главы МИД Азербайджана и Армении встретятся 10 мая в казахстанском городе Алматы, где обсудят все элементы, которые могут привести к заключительному и окончательному соглашению о разрешении конфликта, длившегося более тридцати лет:

«10 мая в казахстанском городе Алматы состоится новая двусторонняя встреча. Принимающая страна не будет играть какой-либо роли в переговорах, но она имеет сильную символическую ценность. Так, при распаде СССР была подписана Алматинская декларация, подтверждающая его конец. Там можно переписать историю».

Профессор пишет, что возвращение Азербайджаном в прошлом месяце 4 сел является доказательством того, что Армения хочет двигаться в направлении нормализации.

«На самом деле у Армении больше нет выбора: страна должна быть реинтегрирована в региональную динамику как можно быстрее», – отмечает Себастьян Буссуа.

По словам автора, в результате решения вопроса, связанного с Зангезурским коридором, помимо восстановления прямой связи Азербайджана с Нахчыванской АР, это должно быть полезно Армении с точки зрения установления торговых отношений со своими соседями.

«Обе стороны надеются, что соглашение будет подписано до COP29, который пройдет в конце ноября в Баку», – отметил профессор.

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