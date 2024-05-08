Послы стран СНГ почтили в Баку память советских солдат (фото)

Главы дипмиссий стран СНГ в преддверии празднования 79-й годовщины со дня победы над фашизмом возложили цветы к монументу «Братская могила» Мемориального комплекса воинской славы на территории Наримановского района Баку.
Согласно информации пресс-службы посольства России, в мероприятии приняли участие главы аккредитованных в Азербайджане дипломатических миссий стран СНГ: России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана.
Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов, выступив с приветственной речью, отметил важность продолжения реставрационных работ, которые осуществляются местными властями при содействии посольства РФ на территории Ясамальского и Сабунчинского воинских кладбищ, где покоятся советские солдаты, отдавшие свои жизни за свободу и независимость в борьбе с фашизмом.
Состоялось возложение цветов к монументу «Братская могила» Мемориального комплекса воинской славы.
🇷🇺🇧🇾🇰🇿🇰🇬🇺🇿🇹🇲 В торжественном мероприятии приняли участие главы дипломатических миссий государств-участников #СНГ.
🔗 Подробнее о мероприятии: https://t.co/iD2NkPRW5m pic.twitter.com/pnrPWLjuJJ
— Посольство России в Азербайджане (@embrus_az) May 8, 2024