Послы стран СНГ почтили в Баку память советских солдат (фото)

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Главы дипмиссий стран СНГ в преддверии празднования 79-й годовщины со дня победы над фашизмом возложили цветы к монументу «Братская могила» Мемориального комплекса воинской славы на территории Наримановского района Баку.

Согласно информации пресс-службы посольства России, в мероприятии приняли участие главы аккредитованных в Азербайджане дипломатических миссий стран СНГ: России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана.

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов, выступив с приветственной речью, отметил важность продолжения реставрационных работ, которые осуществляются местными властями при содействии посольства РФ на территории Ясамальского и Сабунчинского воинских кладбищ, где покоятся советские солдаты, отдавшие свои жизни за свободу и независимость в борьбе с фашизмом.