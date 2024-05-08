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Главное Мир

ЕС поможет Грузии 30 млн. евро

ЕС поможет Грузии 30 млн. евро

Европейский Союз (ЕС) принял решение выделить Грузии помощь на сумму 30 млн. евро, информирует Общественное телевидение Грузии со ссылкой на журналиста «Радио свобода».

Сообщается, что 7 мая в Брюсселе были проведены дебаты по ситуации в Грузии. В ходе дебатов послы 26 стран ЕС выразили свою обеспокоенность по этому поводу, но Венгрия не выразила свое отношение.

Было отмечено, что ЕС может вскоре сделать заявление относительно закона об «иностранном влиянии» в Грузии, а также можно будет получить обновленную информацию от Еврокомиссии о том, насколько закон об иностранных агентах соответствует критериям, установленным в Евросоюзе.

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