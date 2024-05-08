Азербайджан и Турция подписали ряд документов (обновлено)

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18:26 Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз подписали в Анкаре План действий, охватывающий ряд областей сотрудничества между двумя странами.

Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве в области водного хозяйства между правительством Азербайджана и правительством Турции.

Кроме того, между двумя странами подписаны «Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством торговли Турецкой Республики по созданию совместной рабочей группы по упрощению торговли», «Декларация о намерениях между Агентством продовольственной безопасности Азербайджана и Министерством сельского и лесного хозяйства Турции по сотрудничеству в борьбе с болезнями животных», «Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA) и Турецко-азербайджанским деловым советом (DEİK)».

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17:34 Подписан протокол по итогам 11-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турецией.

Как сообщает Trend, документ подписали премьер-министр Азербайджана Али Асадов и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.