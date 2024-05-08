Асадов передал Эрдогану приглашение Алиева на COP29 (обновлено) |
Азербайджан и Болгария подписали декларацию об укреплении стратегического партнерства |
На саммите ОИС осудили осквернение и уничтожение мусульманского культурного наследия в Армении |
Центр Carnegie: Азербайджан показал, как разрешить территориальный конфликт вопреки Москве |
Грузия сообщила о готовящихся беспорядках с участием украинских добровольцев |
Фицо: Технологии будут от Словакии, а финансы – от Азербайджана |
Азербайджан не смог пройти в финал «Евровидения» (фото, видео) |
Украина ударила ракетами ATACMS по нефтебазе в Луганске (видео) |
40 человек отравились в Загатальском районе (обновлено) |
Главное Блок

Азербайджан и Турция подписали ряд документов (обновлено)

Азербайджан и Турция подписали ряд документов (обновлено)

18:26 Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз подписали в Анкаре План действий, охватывающий ряд областей сотрудничества между двумя странами.

Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве в области водного хозяйства между правительством Азербайджана и правительством Турции.

Кроме того, между двумя странами подписаны «Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством торговли Турецкой Республики по созданию совместной рабочей группы по упрощению торговли», «Декларация о намерениях между Агентством продовольственной безопасности Азербайджана и Министерством сельского и лесного хозяйства Турции по сотрудничеству в борьбе с болезнями животных», «Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA) и Турецко-азербайджанским деловым советом (DEİK)».

***

17:34 Подписан протокол по итогам 11-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турецией.

Как сообщает Trend, документ подписали премьер-министр Азербайджана Али Асадов и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан и Турция подписали ряд документов (обновлено)
Блок

Азербайджан и Турция подписали ряд документов (обновлено)

2024/05/08, 18:26
Новости о погоде в Азербайджане станут цветными
Блок

Новости о погоде в Азербайджане станут цветными

2024/05/08, 16:47
Делегация Национального университета обороны Турции посетила штаб ВМС (фото)
Армия

Делегация Национального университета обороны Турции посетила штаб ВМС (фото)

2024/05/08, 16:37
Проведены консультации между МИД Азербайджана и Израиля
Блок

Проведены консультации между МИД Азербайджана и Израиля

2024/05/08, 15:47
Азербайджанский спецназ участвует в двух международных учениях в Турции (фото)
Армия

Азербайджанский спецназ участвует в двух международных учениях в Турции (фото)

2024/05/08, 14:09
Токсиколог об отравлении четырех друзей в отеле Баку: возможно, медикаментозное
Блок

Токсиколог об отравлении четырех друзей в отеле Баку: возможно, медикаментозное

2024/05/07, 16:14
В Турции прошли учения с участием азербайджанских военнослужащих
Армия

В Турции прошли учения с участием азербайджанских военнослужащих

2024/04/30, 16:37
Азербайджанские военные участвуют в международных учениях EFES-2024
Армия

Азербайджанские военные участвуют в международных учениях EFES-2024

2024/04/27, 16:30
Состоялась церемония очередного выпуска «Базового курса морских коммандос» (видео)
Армия

Состоялась церемония очередного выпуска «Базового курса морских коммандос» (видео)

2024/04/27, 15:15