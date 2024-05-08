Али Асадов поблагодарил Турцию за поддержку справедливой борьбы Азербайджана

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Глава азербайджанского правительства Али Асадов выразил благодарность Турции и турецкому народу за постоянную поддержку справедливой борьбы Азербайджана.

Об этом Али Асадов сказал на совместной пресс-конференции с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом, сообщает Report.

«Спасибо турецкому государству и народу за постоянную поддержку справедливой борьбы Азербайджана. Наша страна также всегда рядом с Турцией», – сказал он.

Асадов подчеркнул, что обе страны заинтересованы в продолжении стратегического партнерства.