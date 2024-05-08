В Баку одна из дорог закрывается на ремонт

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С 10 мая с 8:00 до 13 мая с 22:00 в связи с проведением капитальных ремонтных работ будет ограничено движение транспортных средств на улице Ахмеда Раджабли Наримановского района (от проспекта Зии Буньятова до улицы Академика Гасана Алиева в направлении метро «Наримана Нариманова»).

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

«Водителей просят быть внимательными при движении на указанном участке в данный период, соблюдать правила дорожного движения и управлять транспортными средствами согласно требованиям временных дорожных знаков, установленных на этом участке».