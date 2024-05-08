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Новости о погоде в Азербайджане станут цветными

Новости о погоде в Азербайджане станут цветными

Информация о гидрометеорологических явлениях во время ежедневных метеопрогнозов будет доводиться до внимания населения в более понятной форме по шкале «Цветовая система для предупреждения», сообщает Trend.

В соответствии с новым механизмом, представленным Национальной гидрометеорологической службой, будут применяться 3 цветовые шкалы – желтая, оранжевая и красная.

Если предупреждение о погоде представлено в желтой цветовой шкале, это означает, что на некоторых территориях прогнозируются малые метеорологические риски.

Предупреждение с использованием оранжевого цвета указывает на высокие метеорологические риски для общественной безопасности, жилых помещений и имущества. Важно обязательно следовать предупреждениям и советам в связи с этим.

Если предупреждение о погоде сделано красным цветом, это означает, что существует очень высокий метеорологический риск, то есть экстремальный риск для общественной безопасности, жилых помещений и имущества. Предупреждения с этим цветом будут использоваться во время сильных штормов и бурь, ураганов.

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