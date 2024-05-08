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США теряет в рейтингах из-за поддержки Израиля

США теряет в рейтингах из-за поддержки Израиля

Популярность США из-за поддержки Израиля падает во всем мире. сообщает Politico со ссылкой на опрос компании Latana.

В статье говорится, что международная репутация США особенно сильно пострадала в мусульманских странах, а теперь к этой тенденции присоединяется и Европа.

«Впервые с начала правления администрации Байдена многие страны Западной Европы вернулись к чисто негативному восприятию США. Этот подъем и спад – от негативного отношения к позитивному и обратно к негативному особенно заметен в Германии, Австрии, Ирландии, Бельгии и Швейцарии», – сказал старший научный сотрудник Latana Фредерик ДеВо.

В то же время, по его словам, позитивное восприятие Китая в Азии, Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке продолжает расти, в результате чего глобальное восприятие Пекина становится в целом положительным.

В опросе приняли участие 63 тыс. респондентов из 53 стран. Индекс обобщает отношение к демократии, геополитике и глобальным игрокам.

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