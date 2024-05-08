AZAL начал летать из Баку в Грозный

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Сегодня в Международном аэропорту Грозный (Северный) им. А.А. Кадырова приземлился первый борт авиакомпании AZAL («Азербайджанские авиалинии»), положив тем самым старт регулярным рейсам по маршруту Грозный-Баку-Грозный.

Первый рейс в аэропорту Грозного по традиции встретили водяной аркой. Вместе с пассажирами в чеченскую столицу также прилетел генеральный представитель авиакомпании AZAL в России и Республике Беларусь Тариэль Тахиров.

В общении с генеральным директором АО «Вайнахаивиа» Альви Шахгириевым и журналистами гость подчеркнул исключительную важность и перспективность нового направления для «Азербайджанских авиалиний». В свою очередь, Шахгириев напомнил, что расширение географии перелётов из Грозного проводится по поручению Главы ЧР Рамзана Кадырова в целях повышения удобства и комфорта пассажиров.

Как было отмечено, на начальном этапе регулярные рейсы из Грозного в столицу Азербайджана и обратно будут выполняться два раза в неделю (по средам и воскресеньям). Прилёт в Грозный – 8.20, вылет в Баку – 9.20.

«Для обслуживания данного направления AZAL поставила современный и комфортабельный самолёт Embraer E-190. В нём 106 посадочных мест, и очень отрадно, что борт сегодня был заполнен на 100%», – сообщил А. Шахгириев.