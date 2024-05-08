Азербайджан и Болгария подписали декларацию об укреплении стратегического партнерства |
На саммите ОИС осудили осквернение и уничтожение мусульманского культурного наследия в Армении |
Центр Carnegie: Азербайджан показал, как разрешить территориальный конфликт вопреки Москве |
Грузия сообщила о готовящихся беспорядках с участием украинских добровольцев |
Фицо: Технологии будут от Словакии, а финансы – от Азербайджана |
Азербайджан не смог пройти в финал «Евровидения» (фото, видео) |
Украина ударила ракетами ATACMS по нефтебазе в Луганске (видео) |
40 человек отравились в Загатальском районе (обновлено) |
Со дня героической гибели Альберта Агарунова прошло 32 года |
Главное Общество

AZAL начал летать из Баку в Грозный

AZAL начал летать из Баку в Грозный

Сегодня в Международном аэропорту Грозный (Северный) им. А.А. Кадырова приземлился первый борт авиакомпании AZAL («Азербайджанские авиалинии»), положив тем самым старт регулярным рейсам по маршруту Грозный-Баку-Грозный.

Первый рейс в аэропорту Грозного по традиции встретили водяной аркой. Вместе с пассажирами в чеченскую столицу также прилетел генеральный представитель авиакомпании AZAL в России и Республике Беларусь Тариэль Тахиров.

В общении с генеральным директором АО «Вайнахаивиа» Альви Шахгириевым и журналистами гость подчеркнул исключительную важность и перспективность нового направления для «Азербайджанских авиалиний». В свою очередь, Шахгириев напомнил, что расширение географии перелётов из Грозного проводится по поручению Главы ЧР Рамзана Кадырова в целях повышения удобства и комфорта пассажиров.

Как было отмечено, на начальном этапе регулярные рейсы из Грозного в столицу Азербайджана и обратно будут выполняться два раза в неделю (по средам и воскресеньям). Прилёт в Грозный – 8.20, вылет в Баку – 9.20.

«Для обслуживания данного направления AZAL поставила современный и комфортабельный самолёт Embraer E-190. В нём 106 посадочных мест, и очень отрадно, что борт сегодня был заполнен на 100%», – сообщил А. Шахгириев.

Теги:
Из этой рубрики
Подписаны азербайджано-болгарские документы
Общество

Подписаны азербайджано-болгарские документы

2024/05/08, 15:19
Десислава Радева ознакомилась с образцами азербайджанской кухни (фото)
Общество

Десислава Радева ознакомилась с образцами азербайджанской кухни (фото)

2024/05/08, 15:07
AZAL начал летать из Баку в Грозный
Общество

AZAL начал летать из Баку в Грозный

2024/05/08, 14:56
Верховный суд принял решение по уголовному делу экс-генерала Мовлама Шихалиева
Общество

Верховный суд принял решение по уголовному делу экс-генерала Мовлама Шихалиева

2024/05/08, 14:18
Завтра будет ограничен въезд автомобилей на некоторые столичные улицы
Общество

Завтра будет ограничен въезд автомобилей на некоторые столичные улицы

2024/05/08, 13:35
Прогноз погоды на День Победы
Общество

Прогноз погоды на День Победы

2024/05/08, 13:15
Мухтар Бабаев обсудил в Москве защиту Каспия (фото)
Общество

Мухтар Бабаев обсудил в Москве защиту Каспия (фото)

2024/05/08, 12:59
Экзамены с участием менее 10 тысяч человек будут проводиться в электронном формате
Общество

Экзамены с участием менее 10 тысяч человек будут проводиться в электронном формате

2024/05/08, 11:55
Мехрибан Зейналова: В регионах женщин больше бьют, а в Баку – убивают
Общество

Мехрибан Зейналова: В регионах женщин больше бьют, а в Баку – убивают

2024/05/08, 11:32