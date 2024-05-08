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Румен Радев: Азербайджан играет важную роль в диверсификации газоснабжения Болгарии

Румен Радев: Азербайджан играет важную роль в диверсификации газоснабжения Болгарии

Азербайджан стал для Болгарии важным, решающим партнером в энергетической сфере и играет важную роль в диверсификации газоснабжения нашей страны.

Об этом сказал президент Болгарии Румен Радев в заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Осенью 2022 года с участием президента Алиева в городе София мы приступили к использованию газовой сети между Грецией и Болгарией и, таким образом, Южный газовый коридор соединился с Центральной и Восточной Европой», – добавил глава Болгарского государства.

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