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Главное Общество

Верховный суд принял решение по уголовному делу экс-генерала Мовлама Шихалиева

Верховный суд принял решение по уголовному делу экс-генерала Мовлама Шихалиева

Верховный суд принял решение по уголовному делу бывшего начальника ликвидированного Главного следственного управления Министерства национальной безопасности Мовлама Шихалиева и других лиц.

В ходе судебного заседания под председательством судьи Назима Мовсумова не были удовлетворены кассационная жалоба и протест прокурора на решение суда по уголовному делу бывшего генерала, сообщает Report.

Приговором Бакинского военного суда М.Шихалиев был приговорен к 12 годам лишения свободы. Кроме того, конфисковано имущество, оформленное на его имя и на имя членов его семьи. Суд вынес решение о передаче имущества государству.

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