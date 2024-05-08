Алиев: Азербайджан проявит себя как поставщик в Европу не только нефти и газа, но и зеленой энергии

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Азербайджан ведет очень активную работу со странами- партнерами, в том числе с Болгарией по кабелю зеленой энергии.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Подчеркнув, что технико-экономическое обоснование, которое будет готово через несколько месяцев, станет прекрасной основной для начала работ, глава государства отметил:

«Таким образом, Азербайджан проявит себя как поставщик в Европу не только нефти и газа, но и зеленой энергии. Потенциал достаточно широк, и мы поговорим об этом также на конференции СОР29 в конце года».