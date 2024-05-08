Песков: Встреча Путина и Пашиняна нужна и ожидаема

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Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая пройдет в Москве в среду, нужна и ожидаема обеими сторонами, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Продолжается весьма напряжённый рабочий график у главы государства. Сегодня день главным образом посвящён тематике евразийской интеграции. В Москве в середине дня начнётся заседание Высшего евразийского экономического совета, оно традиционно будет в узком составе, в расширенном составе, участники обязательно вместе сфотографируются, сделают так называемую семейную фотографию. Примечательно, что на этом заседании в расширенном составе, которое в целом приурочено к десятилетию подписания договора о ЕврАзЭС, будут присутствовать в качестве наблюдателей президенты Узбекистана и Кубы», – сказал Песков.

Также, по его словам, после подписания итоговых документов этого мероприятия Путин даст неформальный обед в честь глав делегаций участников СНГ и президента Кубы.

«И в завершении рабочего дня также запланирована отдельная двусторонняя встреча президента Путина с премьер-министром Армении Пашиняном. Встреча нужная и ожидаемая с двух сторон», – сказал Песков.