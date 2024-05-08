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ОБСЕ отказалась наблюдать за выборами в Литве: известна неожиданная причина

ОБСЕ отказалась наблюдать за выборами в Литве: известна неожиданная причина

Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не будут наблюдать за выборами в стране из-за выдвинутых Вильнюсом условий. Литва не хотела, чтобы за выборами наблюдали представители России и Беларуси.

О том, что представители ОБСЕ не приедут на выборы в Литву, стало известно 23 апреля 2024 года. ОБСЕ заявила, что требования Литвы нарушают обязательства членов организации.

С учетом того, что во время предвыборной кампании в Литве возможна дезинформация, нетолерантные заявления в социальных сетях, того, что надо тщательно отслеживать предвыборную кампанию в социальных сетях, интернете, в СМИ, ОБСЕ рекомендовала участие комиссии на выборах.

МИД подтвердил Delfi, что приглашал членов ОБСЕ на выборы в Литве, но без россиян и белорусов.

«Литва, соблюдая международные обязательства, пригласила представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и страны ОБСЕ, за исключением агрессора России и ее сообщницы Беларуси, наблюдать за выборами», – указали представители МИД.

МИД считает, что приглашение представителей этих стран на выборы было бы насмешкой над демократией. «Международная изоляция преступных режимов России и Беларуси – последовательное и принципиальное направление внешней и внутренней политики обороны Литвы, которое мы намерены продолжать», – указали представители МИД.

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