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Госдеп США объявил миллионное вознаграждение за информацию о российском хакере

Госдеп США объявил миллионное вознаграждение за информацию о российском хакере

Государственный департамент США 7 мая объявил о вознаграждении в размере 10 миллионов долларов за информацию о гражданине России Дмитрии Хорошеве, которого определили как лидера транснациональной группы хакеров-злоумышленников LockBit.

В объявлении Госдепа США отмечается, что денежное вознаграждение предусмотрено за информацию, которая «поможет арестовать и/или осудить» Хорошева.

Россиянину было предъявлено обвинение в преступлениях, связанных с его ролью в разработке варианта программы-вымогателя LockBit и в сговоре с целью проведения многочисленных атак с использованием этого вируса-вымогателя на жертв в США и во всем мире. Также против Хорошева Минфин США ввел персональные санкции.

«Сегодняшние действия подчеркивают обязательство Соединенных Штатов вместе с нашими международными партнерами идентифицировать киберпреступников, стоящих за вариантом программы-вымогателя LockBit, и привлечь их к ответственности. Мы будем продолжать вместе с нашими партнерами бороться с распространением программ-вымогателей, угрожающих нашей экономике и критически важной инфраструктуре», – говорится в объявлении Госдепа США.

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